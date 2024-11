Guarda Municipal de Resende realiza operação contra motos barulhentas - Foto: Divulgação/ PMR

Guarda Municipal de Resende realiza operação contra motos barulhentasFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 05/11/2024 19:17

Resende - A Guarda Municipal de Resende realizou, nesta segunda-feira (4), uma operação para apreender motocicletas com escapamentos modificados que geram ruídos excessivos.

A fiscalização é conduzida diariamente pela Guarda Civil Municipal em diversos horários e pontos de Resende. O principal objetivo da ação é combater o uso de escapamentos alterados em motocicletas, que além de serem ilegais, causam incômodos à população.

Antes da operação, os agentes da Guarda Civil percorreram várias ruas e bairros com uma campanha de conscientização voltada aos motociclistas.

"Os agentes orientaram os motociclistas sobre os impactos desses escapamentos, que não só geram ruídos perturbadores, especialmente para crianças, idosos e pessoas no Espectro Autista, mas também aumentam a emissão de fumaça, prejudicando o meio ambiente e a saúde. Além disso, o uso dessas motos é ilegal. Conduzir veículos com escapamento aberto ou silenciador defeituoso configura uma infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e apreensão do veículo", explicou o comandante da Guarda Civil Municipal, Rokly Lany Alves de Carvalho.