Guarda Municipal de Resende faz operação e apreende 16 motos - Foto: Divulgação/ PMR

Guarda Municipal de Resende faz operação e apreende 16 motosFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 08/11/2024 16:50

Resende - A Prefeitura de Resende divulgou, nesta sexta-feira (8), o balanço da operação de apreensão de motocicletas com escapamentos modificados, que geram ruídos excessivos. Entre os dias 29 de outubro e 6 de novembro, foram aplicadas 42 multas e realizadas 16 apreensões de motocicletas.

De acordo com os dados, neste período foram registradas 10 multas estaduais, 6 municipais e 8 apreensões. Além disso, em 1º de novembro, uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar na região do Acesso Oeste resultou em 26 notificações e 8 apreensões adicionais.

A fiscalização, conduzida pela Guarda Civil Municipal, é realizada diariamente em diferentes horários e locais da cidade com o objetivo de reduzir o número de motocicletas com escapamentos irregulares. A operação terá continuidade para diminuir o impacto sonoro e os incômodos causados aos moradores.

Em paralelo, entre 21 e 25 de outubro, a Guarda Civil realizou uma campanha de conscientização, abordando 540 motociclistas para verificar documentação e condições de uso. "Os resultados mostram o impacto positivo da nossa operação, com apreensões e orientações para regularização dos veículos. É importante destacar que escapamentos modificados não apenas causam perturbação sonora, mas também prejudicam o meio ambiente e a saúde, além de constituírem infração grave com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e retenção do veículo", explicou o comandante da Guarda Municipal, Rokly Lany Alves de Carvalho.