Publicado 06/11/2024 20:46

Resende - Em celebração ao Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro, a Prefeitura de Resende e a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda fizeram uma homenagem a artistas e instituições que contribuem para a cultura local, com a entrega do “Troféu Macedo Miranda”, a mais alta honraria das artes no município. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira, 6 de novembro, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, no Centro Histórico, e contou com entrada aberta ao público.



O presidente da Fundação Casa da Cultura, Thiago Zaidan, destacou que o prêmio tem como objetivo valorizar o talento dos profissionais da região. “Este troféu é uma forma de reconhecimento e agradecimento aos nossos artistas, que contribuem para o fortalecimento da cultura em Resende. Durante a pandemia, não houve premiação em 2020, e em 2021 retomamos com a entrega de dois troféus por categoria. Desde 2022, voltamos ao formato original”, explicou Zaidan.



A cerimônia premiou nove categorias: na Dança, Soultana – Escola de Dança do Ventre; em Fotografia, Maurício Teixeira; e na área de Patrimônio Histórico e Memória, Ângelo de Paula, autor do livro “Escravidão Indígena nos Sertões da Paraíba Nova”. Remo Rocha foi homenageado na categoria Teatro, Wilson Anastácio nas Artes Visuais, e Raphael Garrido em Música.

A produtora Get Up Films recebeu o troféu de Audiovisual, enquanto o grupo Maracatu Águas de Oxalá, de Visconde de Mauá, será premiado em Cultura Popular. Na Literatura, os poetas Renato Martini e Henrique Pimenta foram os homenageados do ano.