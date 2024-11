Publicado 07/11/2024 21:31

Resende - Na tarde desta quinta-feira (7), uma mulher foi atropelada por uma moto na Via Dutra, em Resende (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 306, na pista em direção ao Rio de Janeiro.

A vítima, de 53 anos, sofreu ferimentos leves, foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergência da cidade.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista envolvido no acidente deixou o local sem prestar assistência à vítima. O local passou por uma perícia e o caso registrado na delegacia de Resende, que está investigando.