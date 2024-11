Deck de Campos Elíseos será inaugurado neste domingo - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 08/11/2024 17:06

Resende - A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, vai realizar, neste sábado, dia 9, a primeira edição do evento “Vem pro Deck”. A programação, que marca a entrega das obras de revitalização do deck no bairro Campos Elíseos, começará às 11h e seguirá até às 18h, com entrada gratuita para o público.

Quatro apresentações musicais estão previstas para animar o evento. A primeira será às 11h, com a dupla instrumental Zaidan e Fernando Farias. Às 12h, a jovem cantora Yasmim Silveira trará sucessos da Música Popular Brasileira. Às 13h30, Hellen Reis promete agitar o público com clássicos sertanejos, e o encerramento ficará a cargo da banda de rock Sr. Gouveia, às 16h.

Além dos shows, o presidente da Fundação Casa da Cultura, Thiago Zaidan, destaca que o evento contará com diversas atividades de lazer e cultura, incluindo food trucks, pintura facial, exposições, literatura, artes plásticas, sebo e artesanato. “A revitalização do deck era uma demanda tanto dos moradores quanto dos artistas, que o utilizavam para apresentações culturais. Esta edição trará, além dos shows, uma mesa com escritores locais, exposições, e um espaço para as crianças e os food trucks,” comentou Zaidan.

O deck de Campos Elíseos passou por uma reforma completa, resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos e de Indústria e Comércio. A obra incluiu a substituição de toda a estrutura de madeira e do guarda-corpo, garantindo mais segurança para a comunidade.