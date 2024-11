Publicado 11/11/2024 21:02

Resende - Na madrugada desta segunda-feira (11), um homem de 35 anos foi morto a tiros dentro de sua casa em Resende (RJ), na Rua Nossa Senhora da Merces, no bairro Paraíso.



De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima ouviu disparos vindos do interior da casa e, ao entrar, encontrou o irmão morto na cama.



A perícia foi acionada e esteve no local para coletar informações que possam auxiliar a Polícia Civil na investigação do caso. Durante as buscas, cápsulas de munição de calibre 380 foram encontradas no local.

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços. O crime foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.