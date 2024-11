Jovem bate veículo na mureta da Via Dutra, em Resende - Foto: Divulgação/ PRF

Jovem bate veículo na mureta da Via Dutra, em ResendeFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 12/11/2024 19:02

Resende - Na tarde de hoje, por volta das 15h40, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um acidente no km 314 da Via Dutra, próximo ao bairro São Caetano, em Resende (RJ), no sentido São Paulo. O incidente envolveu uma colisão com a mureta central da rodovia.

Ao chegar ao local, a equipe da 7ª Delegacia da PRF constatou que o motorista de uma caminhonete, com placa de Resende, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de concreto no centro da pista. O impacto danificou os pneus e rodas do lado esquerdo, levando o veículo a continuar em duas rodas, apenas pelo lado direito, por aproximadamente 17 metros.

O veículo seguiu deixando marcas de fricção no asfalto ao longo de cerca de 30 metros. Após atravessar a pista, a caminhonete colidiu com o meio-fio à margem da via e tombou no canteiro lateral, retornando à posição normal antes de parar no acostamento.

O motorista, de 22 anos, foi resgatado e levado para o Hospital de Emergência de Resende por uma equipe de resgate. No hospital, a equipe da PRF verificou que ele já havia recebido alta, apresentando apenas algumas dores pelo corpo em decorrência do impacto do acidente.