Exposição de Anders Bergman é inaugurada em ResendeFoto: Anders Bergman

Publicado 13/11/2024 21:06

Resende - O Museu de Arte Moderna de Resende inaugurou, nesta quinta-feira (13), a exposição “Utopia: trazendo as bananas e o café de volta ao Brasil”, assinada pelo artista visual Anders Bergman. A mostra estará aberta para visitação até 20 de dezembro, das 10h às 17h, no MAM Resende, localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, Centro.



Bergman conta que conheceu Penedo há sete anos e se encantou pela história dos finlandeses que se estabeleceram na região quase cem anos atrás com o sonho de construir uma comunidade utópica. Inspirado por essa história e pela influência do folclore finlandês e sueco mesclada à cultura brasileira, ele criou uma interpretação ficcional desse sonho utópico que agora exibe no MAM Resende.



A exposição de Bergman explora diferentes conceitos por meio de obras como “Mirror House” (Casa Espelho), uma série de fotos documentais inspirada em uma instalação localizada na Finlândia, que reflete a ideia de “utopia” como “nenhum lugar”, de acordo com seu significado original.

Em outras peças, ele utiliza caixas de banana para criar esculturas e colagens, e recorre ao café tanto como material de pintura quanto como referência à prática de leitura das borras. Em agradecimento, o artista reconheceu o trabalho de seu produtor, Pedro Luz, e da diretora do museu, Carmem Aguiar, pelo apoio ao projeto.



Anders Bergman nasceu em Dalarna, Suécia, e formou-se pela Academia de Belas Artes em 2006. Com foco na conexão entre arte e arquitetura, ele adota materiais reciclados e práticas sustentáveis, explorando o tempo e a memória nos ambientes que habita. Suas obras têm sido exibidas internacionalmente, incluindo trabalhos no Centro de Arte Haihatus, na Finlândia.

Entre suas criações destacam-se instalações que combinam elementos naturais e construídos, como a série de esculturas com caixas de banana e a “Casa Espelho”, que aprofundam seu conceito de utopia e resiliência.