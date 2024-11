Publicado 12/11/2024 19:23

O Pérolas Negras venceu o São Cristóvão por 1 a 0 na tarde deste sábado no Estádio do Trabalhador, em Resende (RJ). A partida foi pela nona rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, equivalente à terceira divisão do Rio de Janeiro.



Precisando da vitória para manter chances de classificação, o Pérolas dominou as ações e criou mais oportunidades ao longo do jogo. O gol decisivo, no entanto, só saiu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o atacante haitiano Garrinsha marcou, garantindo a vitória do time da casa.



Para avançar, o Pérolas dependia de um empate na partida entre Nova Cidade e Friburguense, que terminou em 1 a 1 em Moça Bonita, confirmando a classificação do clube.

Com a combinação de resultados, o Pérolas Negras subiu para a quarta posição, encerrando a Taça Corcovado no G-4 com 11 pontos. Na semifinal, enfrentará o Artsul, líder da fase inicial com 16 pontos, nos dias 16 e 23 de novembro.