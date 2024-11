Espetáculo Cinderela chega a Resende neste sábado - Foto: Divulgação/ PMR

Espetáculo Cinderela chega a Resende neste sábadoFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 14/11/2024 18:34

Resende - Resende vai receber o espetáculo teatral “Cinderela” neste sábado, 16 de novembro, às 18h, no Parque das Águas. Baseada no clássico de Charles Perrault, a peça conta a história de uma jovem que, com a ajuda de sua Fada Madrinha, consegue ir ao baile do Príncipe e viver momentos mágicos.

A apresentação, que vai contar com música ao vivo e interatividade, é promovida pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Prefeitura de Resende, com entrada gratuita para o público.

Inspirada no conto italiano "La gatta cenerentola", a peça narra a trajetória de Cinderela, que vive sob o controle da madrasta, obrigada a usar trapos e trabalhar como empregada. Quando sua Fada Madrinha surge, Cinderela ganha um belo vestido para ir ao baile, mas precisa retornar antes da meia-noite, quando o feitiço se desfaz. No palácio, o Príncipe fica encantado com ela, mas Cinderela foge e perde um sapatinho de cristal, que ele usa para tentar reencontrá-la.



Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, destacou a importância da parceria: “É uma oportunidade para as famílias desfrutarem de um momento cultural gratuito, além de fortalecer a tradição teatral no município." O evento é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e integra o programa Diversão em Cena da Fundação ArcelorMittal, que, ao longo de 14 anos, já levou mais de 3 mil espetáculos gratuitos ou populares a diversas localidades no Brasil, atingindo cerca de 1,3 milhão de espectadores.



Serviço:

- Espetáculo: Cinderela (Cyntilante Produções)

- Data e Hora: 16 de novembro, sábado, às 18h

- Local: Parque das Águas, Av. Marcílio Dias, Jardim Jalisco, Resende, RJ