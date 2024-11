Polícia apreende drogas com jovem e adolescente em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Polícia apreende drogas com jovem e adolescente em ResendeFoto: Divulgação/ PM

Publicado 18/11/2024 20:01

Resende - Um jovem, de 18 anos, e um adolescente foram apreendidos com drogas em Resende (RJ). O caso aconteceu na noite deste domingo (17), na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de inteligência indicando que o endereço funcionava como um ponto de venda de drogas. De maneira discreta, os agentes observaram dois suspeitos em uma sacada realizando o tráfico.

Ainda segundo a PM, os indivíduos utilizavam uma corda para receber o dinheiro e entregar os entorpecentes aos usuários. Os agentes continuaram observando até que os suspeitos deixaram o imóvel, momento em que foram abordados.



Na abordagem, foram encontrados três celulares com os indivíduos, um jovem, de 18 anos, e um adolescente. Ambos confessaram envolvimento no tráfico local há cerca de dois meses, relatando que trabalhavam no período das 10h às 18h, recebendo R$ 100 por carga vendida.



No interior do imóvel, foram apreendidos 48 pinos de cocaína, 51 trouxinhas de maconha, três celulares, R$ 15,00 em dinheiro e sacos plásticos usados para embalar as drogas.



Os suspeitos e o material foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia. Após apreciação do caso, o delegado autuou o jovem em flagrante pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso. O adolescente foi enquadrado por ato infracional análogo ao mesmo artigo, sendo ouvido e posteriormente liberado. Todo o material apreendido será submetido à perícia.