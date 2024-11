Carro clonado é apreendido pela PRF durante fiscalização - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 18/11/2024 20:21

Resende - Um jovem, de 24 anos, foi preso com um veículo clonado, em Resende (RJ). O caso aconteceu durante um Policiamento Ostensivo Dinâmico da PRF por volta das 13h30 deste domingo (17), no km 310 da Via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava atuando na Operação Divisas Seguras em razão do evento do G20 no Rio de Janeiro e do feriado prolongado da Proclamação da República, quando observou uma passageira no banco dianteiro de um veículo, com placas de São João da Barra (RJ), segurando uma criança de colo sem o uso do dispositivo de retenção obrigatório.



O veículo foi abordado e na fiscalização constatou-se que o condutor, de 24 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a procedência do automóvel, ele afirmou tê-lo adquirido há pouco mais de um mês, por meio de uma troca envolvendo uma motocicleta, sem pagamento adicional em dinheiro.



Durante a inspeção detalhada, verificou-se que diversos itens de identificação do veículo apresentavam adulterações. Descobriu-se que o carro era um "clone", sendo o veículo original, de mesmas características, licenciado em Curitiba (PR), com registro de roubo no dia 26 de agosto deste ano, na cidade de Magé (RJ).



Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi apresentada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.