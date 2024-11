Publicado 19/11/2024 21:08

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Turismo, divulgou a programação para a Semana da Consciência Negra, em celebração ao feriado do dia 20 de novembro, que homenageia a luta e resistência de Zumbi dos Palmares.



A abertura acontece na terça-feira, dia 19, com uma palestra sobre letramento racial, às 8h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. O tema propõe um processo educativo para conscientizar sobre desigualdades raciais e combater o racismo. O evento é gratuito e aberto ao público.



No dia 20 de novembro, quarta-feira, a programação acontece no Parque Zumbi, na Avenida Kennedy, no Centro. As atividades começam às 13h com um cerimonial de abertura, seguido pela Exposição Casa Claudionor Rosa e um momento especial dedicado aos povos de terreiro, às 13h30. Às 14h30, haverá um desfile de beleza negra, e a programação segue com apresentações da Associação Resendense de Capoeira às 15h15, shows musicais às 16h, uma aula de zumba às 17h e, encerrando o dia, o Baile Black Charme, às 18h.



Na quinta-feira, dia 21, o evento continua no Parque Zumbi a partir das 13h, com uma exposição artística, outro desfile de beleza preta e uma apresentação musical da cantora Maria Fortunato. Na sexta-feira, dia 22, no Espaço Z, haverá uma exposição e exibição de filmes temáticos, das 8h30 às 20h. Para fechar a programação, no domingo, dia 24, também no Espaço Z, será realizado o 9º batizado e troca de graduações da capoeira, a partir das 9h.



De acordo com Sônia Maria de Freitas, coordenadora de Igualdade Racial de Resende, a programação busca destacar a cultura e as demandas da população negra, além de reforçar a representatividade e valorizar as origens. “Essas atividades são fundamentais para preservar a memória e identidade de gerações que fazem parte da nossa história. Promover a educação e a cultura são passos importantes para combater o racismo e alcançar dias melhores”, afirmou.



O Dia da Consciência Negra, instituído por lei, é celebrado em memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, símbolo de resistência à escravidão. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, após a descoberta de seu esconderijo.



Confira a programação completa:

19/11 – Abertura da Semana da Consciência Negra

8h: Palestra sobre letramento racial (Plenário da Câmara de Vereadores)



20/11 – Dia da Consciência Negra (Parque Zumbi)

13h: Cerimonial de abertura

13h30: Momento dos povos de terreiro

14h30: Desfile de beleza negra

15h15: Apresentação da Associação Resendense de Capoeira

16h: Shows musicais

17h: Zumba

18h: Baile Black Charme



21/11 – Evento Cultural (Parque Zumbi)



13h: Exposição artística, desfile de beleza preta e apresentação musical com Maria Fortunato



22/11 – Exposição e Exibição de Filmes (Espaço Z)



Das 8h30 às 20h



24/11 – Evento de Capoeira (Espaço Z)



9h: 9º Batizado e troca de graduações