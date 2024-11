PM apreende cocaína e maconha após suspeitos fugirem em Resende - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 22/11/2024 19:49

Resende - Suspeitos fugiram da Polícia Militar, mas deixaram cair drogas em Resende (RJ). O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (21), na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca.

De acordo com a PM, uma equipe recebeu a informação de que suspeitos estariam realizando tráfico de drogas no endereço. Quando os agentes chegaram no local, os indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram e deixaram para trás uma sacola.

Ainda segundo a polícia, não foi possível capturá-los. A equipe recolheu a sacola e verificou que nela havia 28 pinos de cocaína e 12 invólucros de maconha.

Em seguida, o material foi levado para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.