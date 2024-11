Capacitação sobre Letramento Racial acontece nesta terça na antiga Câmara Municipal - Foto: Divulgação/ PMR

Maria Conceição dos Santos: Graduada em Letras e Direito, pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC-Rio e em Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também pela PUC-Rio. Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, promove nesta terça-feira, dia 26, uma capacitação sobre Letramento Racial. O evento acontecerá das 13h às 17h, no Auditório da antiga Câmara Municipal.A atividade é destinada a recepcionistas das unidades de saúde e assistência social, além de outros profissionais da área da saúde interessados no tema. Para participar, é necessário realizar a inscrição através desse link O evento contará com palestras ministradas por especialistas no tema de combate ao racismo:Graduada em Letras e Direito, pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC-Rio e em Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também pela PUC-Rio.

Adelaide Maria Afonso Maximo: Professora de Estudos Sociais habilitada em História, com pós-graduação em Geo-História e Meio Ambiente pela UGB-FERP, além de formação em História da África e Afrodescendentes no Brasil pela UFF-Niterói.



De acordo com Jacqueline Primo, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, a capacitação faz parte das atividades da Semana da Consciência Negra e tem como objetivo promover o letramento racial. "O letramento racial é essencial para compreender o racismo e as razões para combatê-lo. Trata-se de um conjunto de práticas pedagógicas diárias que desconstrói formas de pensar e agir, visando enfrentar o racismo em todas as suas formas", explicou a secretária.