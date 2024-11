Mutirão contra a dengue será realizado neste sábado e domingo em Resende - Foto: Carina Rocha

Mutirão contra a dengue será realizado neste sábado e domingo em ResendeFoto: Carina Rocha

22/11/2024

Resende - A Prefeitura de Resende realizará, nos dias 23 e 24 de novembro, mais um mutirão de combate à dengue. A ação acontecerá nos bairros Cidade Alegria, Nova Alegria, Vila Alegria e Jardim Beira Rio, com atividades programadas das 8h às 17h. O objetivo é intensificar os esforços para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre as medidas de prevenção.

Coordenado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o mutirão incluirá visitas às residências, vistorias detalhadas, notificações de imóveis abandonados e áreas com maior risco. Durante a operação, também serão retirados materiais que acumulam água, como garrafas e pneus, além de itens descartáveis que possam servir de criadouros para o mosquito.

A iniciativa conta com o apoio de diversas áreas da Prefeitura, como Saúde, Serviços Públicos, Fiscalização de Postura e Vigilância Sanitária. Essa integração é fundamental para garantir que as ações sejam realizadas de forma eficiente e abrangente, atendendo todas as necessidades da comunidade local.

Os agentes do CCZ também vão orientar os moradores durante as visitas, reforçando a importância de dedicar 10 minutos semanais para eliminar pontos de água parada. Pneus, garrafas e caixas d'água sem tampa são locais propícios para o desenvolvimento dos ovos do mosquito, que são difíceis de enxergar devido ao seu tamanho pequeno e cor escura. Ao interromper o ciclo de vida do Aedes aegypti, é possível reduzir os casos de doenças como dengue, zika e chikungunya.

— Com essas medidas, protegemos nossas famílias e evitamos que os mosquitos se reproduzam. A prevenção é simples e exige o comprometimento de todos. Pedimos que os moradores colaborem e ajudem nesse trabalho de conscientização e eliminação dos criadouros — destacou o secretário de Saúde, Raone Fernandes.