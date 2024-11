Publicado 26/11/2024 18:35

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou um novo edital para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. O item em questão é o suco de uva tinto integral, em garrafas de 1 litro, conforme as especificações detalhadas no edital. A iniciativa atende às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A abertura e entrega dos envelopes está marcada para esta quinta-feira, dia 28, às 14h, na Superintendência Municipal de Licitações e Contratos, localizada na Rua Augusto Xavier de Lima, nº 251, no bairro Jardim Jalisco.



Os interessados devem apresentar a documentação de habilitação e o projeto de venda em envelopes separados, lacrados, opacos e devidamente identificados, seguindo as orientações descritas no edital.



— Abrimos mais um edital, desta vez para a aquisição de suco de uva tinto integral, com o objetivo de atender as demandas do PNAE. Com essa medida, garantimos uma alimentação saudável e de qualidade para os alunos das escolas e creches municipais. Nosso foco é suprir as necessidades nutricionais dos estudantes e fortalecer a merenda escolar — destacou a secretária de Educação.