Publicado 29/11/2024 20:43

Resende - Os proprietários de imóveis residenciais e comerciais em Resende que ainda não realizaram o pagamento do IPTU 2024 têm até o dia 20 de dezembro para regularizar a situação e evitar a incidência de juros e multas.



A Divisão de Arrecadação Tributária (DAT) alerta que a falta de pagamento pode trazer diversas complicações aos contribuintes, como a inscrição em dívida ativa, que inclui encargos legais, juros e multas, além de possíveis ações de cobrança judicial, com acréscimo de custas processuais, bloqueio de contas bancárias e até leilão de bens.



Os boletos para pagamento estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Resende, na seção "Carta de Serviços – IPTU", ou podem ser retirados diretamente na Divisão de Arrecadação Tributária, localizada na sede administrativa da prefeitura.



"O IPTU é uma importante fonte de receita para o município, pois viabiliza a execução de projetos, melhorias e obras, algo que temos realizado desde 2017. Todo o montante arrecadado permanece no município, sem repasse ao Estado", destacou o secretário de Fazenda, Rogério Madureira Stefano.



O imposto pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas. Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato pelos canais oficiais:



- Dívida Ativa: dividaativa@resende.rj.gov.br ou pelo WhatsApp (24) 3381-4229

- Departamento de Arrecadação Tributária: (24) 3381-4609 ou WhatsApp (24) 3354-6761