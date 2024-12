Publicado 02/12/2024 20:48

Resende - A Prefeitura de Resende anunciou, na sexta-feira (30), a última oportunidade para inscrições no Programa Minha Casa, Minha Vida, voltada às pessoas cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

As inscrições, referentes à construção de 384 moradias no bairro Castelo Branco, estarão abertas de 2 a 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, localizada no Pátio Administrativo da Prefeitura.



Para realizar a inscrição, é necessário apresentar a Folha Resumo do CRAS atualizada (com validade máxima de dois anos), além do RG e CPF, todos em suas versões originais. Não haverá distribuição de senhas, e o atendimento será feito por ordem de chegada.



Aqueles que já efetuaram a inscrição devem apenas aguardar a visita técnica da equipe da Assistência Social. A superintendente de Habitação, Alessandra Brandão, ressaltou a importância de participar desta etapa final:



"O Programa Minha Casa, Minha Vida representa uma oportunidade única para que as famílias inscritas nos CRAS alcancem o sonho da casa própria. Estamos disponíveis para orientar os interessados durante o período de inscrições e reforçamos que esta é a última chamada para essa fase do programa", explicou.