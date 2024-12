Publicado 02/12/2024 19:45

Resende - No próximo dia 5 de dezembro, a Eletrobras, em parceria com órgãos de proteção e defesa civil, promoverá um exercício simulado de evacuação de emergência nas proximidades da barragem da Usina Hidrelétrica de Funil, localizada em Resende (RJ).

A atividade integra o Plano de Ação de Emergência (PAE) e segue as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Segurança de Barragens. O treinamento contará com a colaboração das Defesas Civis Municipais e Estadual, bem como a participação de moradores, representantes do poder público e integrantes da sociedade civil.

O simulado terá início às 9h30, quando o sistema de alerta da usina será acionado no bairro Bela Vista e na comunidade Terra Livre. Os residentes deverão seguir as sinalizações das rotas de fuga até os pontos de encontro previamente definidos. Durante a ação, a população receberá orientações sobre o uso do aplicativo Alert Indivíduo, que envia notificações em tempo real em situações de emergência, facilitando a comunicação entre a usina e as comunidades da região.

A iniciativa tem como objetivo preparar e instruir a comunidade sobre as medidas a serem tomadas em caso de uma eventual emergência envolvendo a barragem. A partir de 29 de novembro, carros de som circularão pelos bairros envolvidos, convidando os moradores a participarem do exercício.

Segundo Cristiano Neves Simão, coordenador do PAE, o engajamento dos moradores é essencial para garantir que todos conheçam os procedimentos necessários. "O PAE oferece uma segurança adicional para a comunidade. É importante destacar que a usina opera de forma segura, sob constante monitoramento e fiscalização, sem apresentar qualquer anomalia que comprometa sua estrutura ou represente risco para as áreas vizinhas", afirmou.

O superintendente da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano Silva, reforçou a importância da participação da população. "Estaremos ao lado da Eletrobras para garantir que todos compreendam as ações corretas em uma eventual emergência. Não há motivo para preocupação, mas é fundamental seguir as orientações que estão sendo divulgadas", destacou.

A Eletrobras Operação Sudeste já implementou o Plano de Ação de Emergência em outras 13 unidades de geração e transmissão de energia elétrica, além da Usina de Funil.

Serviço

Simulado de evacuação do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Funil

- Local: Bairro Bela Vista e Comunidade Terra Livre, Resende (RJ)

- Data: 5 de dezembro de 2024

- Horário: 9h30

Pontos de Encontro:

- Próximo à Escola Municipal Chico Mendes – Terra Livre

- Rua 10 – Bela Vista