Castramóvel já realizou cerca de 15 mil atendimentos em Resende - Foto: Divulgação/ PMR

Castramóvel já realizou cerca de 15 mil atendimentos em ResendeFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 04/12/2024 20:34 | Atualizado 04/12/2024 20:47

Resende - O cuidado com cães e gatos em Resende tem recebido destaque nos últimos anos. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos quatro anos, cerca de 15 mil animais foram atendidos pelos dois castramóveis do município.

Desde 2020, um dos veículos realizou quase 3.600 castrações em cães e mais de 3.300 em gatos. O outro castramóvel atendeu mais de 3.600 cães e aproximadamente 2.800 felinos, visitando diversas localidades do município.

Esses serviços itinerantes percorrem tanto a zona urbana quanto a rural, atendendo áreas como Vargem Grande, Engenheiro Passos, Barras, Surubi Velho, Parque Minas Gerais, condomínios Gardênia e Tulipa, Parque Tobogã, Campos Elíseos, Serrinha e Itapuca.

Durante o mês de dezembro, as atividades dos castramóveis estão suspensas para manutenção preventiva, com previsão de retorno em janeiro de 2025. Entretanto, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua realizando cirurgias de castração.

De acordo com o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, os castramóveis são fundamentais para promover a saúde animal e facilitar a vida dos tutores. "É um serviço que não só evita zoonoses e crias indesejadas, mas também melhora a qualidade de vida dos animais. Contamos com profissionais capacitados que cuidam dos bichinhos com muito carinho. Em Resende, além dos castramóveis, temos o CCZ, o hospital público veterinário e uma farmácia pública veterinária, o que torna o município uma referência no cuidado animal", destacou.

Para cadastrar o animal, o tutor deve ser maior de 18 anos, apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência da área onde o castramóvel está estacionado ou das proximidades.

A triagem exige que o animal tenha no mínimo seis meses de idade e esteja saudável, sem sinais de doenças. Cães com braquicefalia, ou seja, aqueles com focinho curto ou achatado, não podem ser castrados pelos castramóveis. O serviço também pode ser agendado diretamente no CCZ.