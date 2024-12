Polícia Militar apreende máquina de registro de jogo do bicho em Resende - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Polícia Militar apreende máquina de registro de jogo do bicho em ResendeFoto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 03/12/2024 21:58

Resende - Um jovem, de 22 anos, foi flagrado com uma máquina de jogo do bicho em Resende (RJ). O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia sobre a prática de jogo do bicho na Praça Zeferino de Oliveira. Após se deslocar ao local, os agentes realizaram uma vigilância discreta e observaram um homem usando uma máquina para registrar apostas.



Ao abordarem o suspeito, os agentes encontraram com ele uma máquina de registro, R$ 39 em dinheiro, um carregador da máquina, quatro bilhetes com resultados de apostas e cinco bobinas de papel. O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Resende.



Após análise da situação, o delegado autuou o suspeito por contravenção penal conforme o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais (Lei 3688/41). Ele foi ouvido e liberado em seguida.