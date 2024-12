PM prende jovem com drogas em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 03/12/2024 22:04

Resende - Um jovem, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas em Resende (RJ). O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (1), na Rua das Palmeiras no Bairro Cidade Alegria.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento em uma área conhecida como "Zona do Medo", marcada pelo tráfico de drogas, quando avistou um homem sem camisa e de bermuda preta, próximo à entrada do bloco 33, carregando uma sacola. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, mas foi detido.



Na abordagem, foram encontrados com ele 105 pinos de cocaína, 51 invólucros de maconha, 66 pedras de crack e R$ 205 em dinheiro. Todo o material estava embalado para venda e identificado com a sigla "CV". O suspeito admitiu que fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho e que estava no local para vender drogas.



Ele foi encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, onde o delegado tomou ciência dos fatos e o autuou em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). O suspeito permaneceu preso.