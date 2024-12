Alunos ganham destaque e vão disputar Torneio Nacional de Robótica - Foto: Divulgação/ PMR

Alunos ganham destaque e vão disputar Torneio Nacional de RobóticaFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 06/12/2024 19:49

Resende - As escolas municipais Maria Dulce Freire Chaves e Noel de Carvalho, em Resende (RJ), estão celebrando conquistas notáveis na área de robótica. As equipes escolares, que se destacaram em competições regionais, reforçam a relevância da educação tecnológica no município.

Um dos destaques é a equipe Little Fish Lego, da Escola Maria Dulce Freire Chaves, que conquistou o segundo lugar na etapa regional e garantiu vaga no torneio nacional. O evento será realizado entre os dias 13 e 15 de dezembro em Vila Velha, Espírito Santo.



Os alunos da equipe Little Fish Lego surpreenderam com a criação de uma horta hidropônica, que utiliza apenas água no cultivo de vegetais. Inspirado em um produtor local, o projeto foi adaptado ao ambiente escolar, unindo sustentabilidade e inovação tecnológica. A proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco na erradicação da fome, e reflete o compromisso das escolas em integrar ciência e responsabilidade social.



Para fomentar o ensino de robótica nas escolas, a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Educação, investiu na aquisição de novos kits de robótica, que beneficiarão seis escolas municipais: Professor Carlinhos, Noel de Carvalho, Maria Dulce Freire Chaves, Maria de Assis Barbosa, Geraldo da Cunha Rodrigues e Esther Politi. Os equipamentos reforçam a estrutura já existente, que inclui laboratórios em parceria com a ArcelorMittal e oficinas em colaboração com o SESI.



O histórico de conquistas da equipe da Escola Maria Dulce Freire Chaves é inspirador. Em 2023, o time foi campeão regional e alcançou o terceiro lugar no torneio nacional em Brasília. Este ano, além de trabalharem em projetos de impacto social, os alunos enfrentam o desafio de programar robôs para executar missões em um cenário que simula uma cidade sustentável. As atividades envolvem conceitos teóricos e práticos, auxiliados por professores capacitados e material técnico de ponta.



“Estamos investindo não apenas em tecnologia, mas em oportunidades que inspiram nossos jovens a sonhar e realizar grandes feitos. Essas iniciativas fortalecem a educação de Resende e preparam nossos alunos para os desafios do futuro”, destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.