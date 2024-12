Rua Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco, em Resende (RJ) - Foto: Defesa Civil de Resende

Rua Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco, em Resende (RJ)Foto: Defesa Civil de Resende

Publicado 09/12/2024 20:41

Resende - Uma forte chuva atingiu Resende (RJ) no fim da tarde desta segunda-feira (9). O grande volume de água provocou alagamento em algumas ruas e avenidas da cidade. Uma das principais afetadas foi a Rua Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco.

De acordo com o Flávio Germano, superintendente da Defesa Civil de Resende, o volume de chuva no período de tempo de 25 minutos foi de 56,2 milímetros no município. Volume esperado para o dia inteiro.



No detalhamento do órgão, foram registrados 52 mm na região central, 3,6 mm no bairro Ipiranga e 0,6 mm no bairro Cidade Alegria.

A orientação para a população é que sigam todas as instruções da Defesa Civil e cadastrem o CEP de onde moram no SMS 40199 para receberem alertas do órgão sobre possíveis deslizamentos e grande volume de chuva em locais de risco. O número para moradores entrarem em contato é o 199.