Publicado 10/12/2024 22:02

Resende - A Prefeitura de Resende, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, vai realizar um mutirão contra o Aedes Aegypti no próximo sábado (14), em Resende (RJ). A atividade vai acontecer das 8h às 17h na região do Grande Paraíso.

Os mutirões envolvem a limpeza de terrenos, eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti e conscientização da população, reduzindo os riscos de proliferação. Ao unir esforços entre governo, comunidade e instituições, os mutirões permitem uma resposta mais eficaz para combater a dengue antes que ela atinja níveis alarmantes.



Além de minimizar os impactos na saúde pública, esses mutirões também promovem a educação ambiental e sanitária. Por meio da mobilização da sociedade, as pessoas aprendem a importância de práticas como manter caixas d’água tampadas, descartar corretamente o lixo e eliminar recipientes que possam acumular água parada. Com engajamento e trabalho conjunto, é possível prevenir surtos, reduzir casos e salvar vidas, criando um ambiente mais saudável para todos.