Publicado 10/12/2024 22:27

Resende - Na tarde de segunda-feira (9), um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de violência doméstica, em Resende (RJ). O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade Alegria, na Região da Grande Alegria.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam a caminho do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) em Engenheiro Passos quando foram acionados ao passar pelo bairro. No local, encontraram o homem trancado no quintal, hostilizando os agentes com ofensas.

Ainda segundo a PM, com a ajuda de um familiar, ele foi convencido a seguir para a delegacia de Resende. Antes, o suspeito e as vítimas foram levados ao Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori para atendimento médico.



O homem foi autuado por lesão corporal e violência psicológica contra a mulher. Após os procedimentos na delegacia, ele permaneceu preso e será apresentado em audiência de custódia na Cadeia Pública de Volta Redonda.