Publicado 13/12/2024 21:20

Resende - Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido com drogas na tarde desta quinta-feira (12), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Amazonas, no bairro Morada do Contorno.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistou um suspeito saindo de uma área de mata com algo na mão. Durante a abordagem, os agentes apreenderam R$ 130 em espécie, quatro pinos de pó branco, aparentando ser cocaína, e um celular.

Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o adolescente confessou que haviam mais drogas escondidas. A PM fez buscas no local e encontrou mais 79 pinos de pó branco.

Outras equipes chegaram no local e ao fazerem varredura nas proximidades conseguiram apreender ainda mais 78 pinos de pó branco e uma pedra de crack.

O adolescente e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Resende. Ele foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.