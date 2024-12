Publicado 13/12/2024 21:12

Resende - A Prefeitura de Resende vai promover, nos dias 16 e 17 de dezembro, as apresentações anuais da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os eventos acontecerão às 19h, no Espaço Z, que fica na Avenida Gustavo Jardim, no Centro, com entrada gratuita.

Na segunda-feira (16), as crianças se apresentarão, exibindo o que aprenderam ao longo do ano de 2024, com foco em técnica vocal e instrumental. Já na terça-feira (17), será a vez dos adolescentes e adultos se apresentarem.

Em 2024, a Escola das Artes ofereceu cursos gratuitos nas áreas de cavaquinho, teoria musical, canto, viola caipira, violão clássico e popular, guitarra e teclado.

O intuito das apresentações de fim de ano é celebrar o aprendizado dos alunos, proporcionando um momento de confraternização com amigos, familiares e o público em geral.

"Essas apresentações anuais são uma oportunidade para demonstrar como a música pode impactar positivamente a vida das pessoas. Acompanhamos a transformação de nossos alunos por meio da música, o que é extremamente gratificante. Temos a satisfação de ver essa evolução e de contribuir para o crescimento cultural e educacional da nossa comunidade, abrangendo desde os jovens até os adultos", declarou Thiago Zaidan, presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda.