Publicado 12/12/2024 21:15

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende divulgou, nesta quinta-feira (12), que serão realizados simulados entre sexta e sábado na cidade. O local dos dois eventos será no Pátio Administrativo da Prefeitura.

Nesta sexta, 13 de dezembro, vai acontecer o Exercício de abandono de área às 17h. Com isso, o atendimento ao público com os serviços do governo municipal ficará disponível até esse mesmo horário.

No sábado, a Defesa Civil irá realizar o Exercício do plano de contingência, vazamentos de gás, explosão, incêndio e colapso de estrutura. O horário para essa atividade é das 8h às 12h. Haverá uso de granada de fumaça para avisar frentes próximas.

O objetivo da realização do simulado é promover a interação entre os órgãos de defesa e os agentes da Prefeitura, para discutir as ações de controle de situações de emergência provocadas pelo clima.

Na última sexta-feira (6), a Defesa Civil apresentou o planejamento do exercício previsto para acontecer no próximo sábado, 14 de dezembro. O encontro aconteceu no auditório do SENAI, em Resende (RJ).