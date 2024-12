Publicado 16/12/2024 23:22

Resende - A Prefeitura de Resende irá inaugurar, nesta terça-feira, dia 17, às 11h, a nova Praça da Baixada Olaria na cidade. De acordo com a prefeitura, a praça foi totalmente reconstruída, oferecendo uma nova opção de lazer e convivência para os moradores.

As obras incluíram a limpeza e regularização do terreno, construção de calçadas, pavimentação com piso intertravado em toda a área e a criação de canteiros com flores e árvores, preservando a vegetação existente.

Além disso, o espaço conta com novo mobiliário urbano, incluindo mesas de jogos, mesas de pingue-pongue e bancos, além de um parque infantil e iluminação moderna, com postes e luminárias novas.

"Estamos realizando uma semana de inaugurações de espaços públicos. Esta é nossa segunda entrega e a conclusão das obras é motivo de grande satisfação para a nossa gestão. Há 8 anos, nos comprometemos a criar ambientes de qualidade para o lazer e a interação dos moradores de Resende, e estamos felizes em entregar mais essa conquista à população. Outras inaugurações também acontecerão nesta semana", afirmou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.