Publicado 17/12/2024 22:43

Resende - Nesta terça-feira, dia 17, a rede de educação pública de Resende marcou presença na cerimônia de entrega do Selo Ouro do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O evento aconteceu na Fundação Cesgranrio, no Rio de Janeiro.



A cerimônia contou com a participação de profissionais da rede pública de ensino de Resende. Conforme os critérios estabelecidos pelo MEC, os municípios são avaliados rigorosamente para premiação nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Resende cumpriu os 20 critérios exigidos, apresentando evidências que comprovam os avanços na área de alfabetização. A conquista do Selo Ouro reflete o trabalho contínuo realizado em todas as escolas municipais.



A pontuação máxima atribuída pelo programa é de 100 pontos, sendo que as categorias são distribuídas da seguinte forma: Bronze para municípios com pontuações entre 45 e 64 pontos; Prata para aqueles que alcançam entre 65 e 84 pontos; e Ouro, categoria alcançada por Resende, atribuída aos que obtêm entre 85 e 100 pontos.



“Estamos extremamente orgulhosos dos profissionais da nossa rede e de todo o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos oito anos. O resultado, anunciado no início de dezembro, foi celebrado nesta terça-feira com a entrega oficial do prémio no Rio de Janeiro. Este reconhecimento é fruto de um esforço coletivo que transforma vidas e assegura um futuro promissor para as nossas crianças”, afirmou a secretária de Educação, Rosa Frech.



O Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada promove diversas ações em colaboração com estados e municípios. O principal objetivo é garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2.º ano do Ensino Fundamental, além de trabalhar na recuperação das aprendizagens de alunos dos 3.º, 4.º e 5.º anos, que tiveram o processo de alfabetização prejudicado pela pandemia da Covid-19.