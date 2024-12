Publicado 19/12/2024 22:01

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, inaugurou, nesta quarta-feira (18), um novo Centro Municipal de Esportes, localizado na Rua Dom Bosco, no bairro Paraíso. A cerimônia de abertura foi aberta à comunidade.

O novo espaço dispõe de instalações modernas, incluindo salas destinadas à prática de lutas, pilates e ballet, ampliando as opções de atividades físicas gratuitas para a população. O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou que a inauguração faz parte do esforço contínuo de fomentar o esporte e as práticas de bem-estar para todos os moradores da cidade.

“Esse novo centro é mais uma conquista para aproximar a população das atividades esportivas e saudáveis. Investir no esporte é também promover saúde e diversos benefícios para a comunidade. Pensamos em todas as idades, mas é fundamental enfatizar o impacto positivo que o esporte tem na vida das crianças”, afirmou o prefeito.

O novo centro foi instalado no local do antigo campo de futebol do Paraíso, conhecido como Paraíso Futebol Clube, que passou por uma reforma abrangente. As melhorias incluem a criação de salas para aulas de dança e lutas, revitalização da área externa, construção de um parque infantil, instalação de quiosques com mesas e a implementação de paisagismo, oferecendo uma estrutura adequada para atender desde crianças até idosos.

Resende também conta com outros Centros Esportivos em pontos estratégicos da cidade, como na Avenida Construtor Clemente Barbosa (Jardim Aliança II), na Rua Padre Couto, 10 (Centro) e no CIEP 342 - Geraldo da Cunha, no bairro São Caetano.