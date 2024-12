Publicado 24/12/2024 11:25

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, concluiu as obras de revitalização do Aeroporto Municipal e fez a entrega oficial nesta segunda-feira, 23 de dezembro, às 11h.

O evento, que aconteceu na Rua da Aviação, s/n°, no Campo da Aviação, contou com a presença de autoridades locais e marcou um importante momento para o desenvolvimento da infraestrutura do município.



As melhorias realizadas no aeroporto incluíram uma ampla reforma estrutural na estação de passageiros, com substituição de pisos, renovação das paredes e telhados, modernização das instalações elétricas, reforma e ampliação dos banheiros, além de uma nova pintura geral. As obras visaram proporcionar um espaço mais confortável e funcional para os usuários.



O cronograma também incluiu intervenções na pista de pouso e decolagem, com recapeamento asfáltico, reforço da base estrutural do solo, pintura e remarcação das sinalizações. Essas melhorias foram realizadas com foco na segurança das operações e na possibilidade de expansão futura das atividades aeroportuárias.



De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a revitalização do aeroporto representa um marco importante para Resende e toda a região Sul Fluminense. "O aeroporto já possui capacidade para receber pequenos aviões, mas, com essas melhorias, esperamos ampliar sua operação para além de voos executivos, permitindo voos comerciais e noturnos. Essa modernização não só melhora a infraestrutura e a segurança, como também impulsiona o crescimento econômico da cidade e da região", destacou o prefeito.