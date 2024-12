Publicado 23/12/2024 19:56

Resende - Um homem de 58 anos, condenado a 55 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na tarde de domingo (22) em Resende (RJ). Segundo informações da Polícia Civil, ele cometeu abusos contra várias vítimas, incluindo sua própria filha.

A captura do criminoso ocorreu no bairro Jardim do Sol, em Resende. Apesar da divulgação da prisão, a polícia não informou a data exata em que os crimes foram cometidos, tampouco o momento em que o julgamento foi realizado.

A condenação e a posterior prisão foram resultado de investigações conduzidas pela delegacia de Resende, que apurou os crimes e reuniu as provas necessárias para levar o caso à Justiça. O homem foi detido e encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ), onde cumprirá a pena.

A prisão reforça a importância do trabalho investigativo no combate a crimes graves como o estupro de vulneráveis, trazendo justiça às vítimas e suas famílias.