Publicado 23/12/2024 19:25

Resende - Uma caminhonete caiu no Rio Paraíba do Sul na noite desta quinta-feira (19), no bairro Campos Elíseos, em Resende (RJ).

O acidente aconteceu próximo ao Deck da Beira-Rio e assuntou os moradores que passavam pelo local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e ainda não se sabe quais foram as circunstâncias do acidente.

O veículo foi retirado do rio na madrugada desta sexta-feira (20).