Resende - A Defesa Civil de Resende esteve presente, nesta quarta-feira (18), em uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), um avançado sistema de monitoramento utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O encontro teve como objetivo discutir estratégias de preparação para os efeitos das chuvas de verão, que ocorrem tradicionalmente nesta época do ano.

Durante o evento, foram apresentados os métodos de monitoramento e os sistemas de alerta da Defesa Civil estadual em situações de emergência. O Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel Tarciso Antônio de Salles Junior, enfatizou a relevância de um planejamento eficiente para garantir a eficácia das ações. Por sua vez, o superintendente da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, destacou a importância da colaboração entre os diversos setores do poder público.

"É essencial que haja uma comunicação constante entre diferentes áreas, como a Polícia Militar, e que todos os serviços municipais estejam prontos para atuar em situações de emergência. O objetivo é que todos os envolvidos estejam preparados para enfrentar situações extraordinárias. Somente com treinamento e orientações adequadas podemos garantir uma resposta eficiente e um comportamento adequado diante de adversidades. A reunião no CICC foi extremamente produtiva e nos ajudou a reforçar várias ações que já implementamos em Resende", afirmou Germano.

Ao final do encontro, foi entregue um manual de orientações às Defesas Civis dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O documento contém as diretrizes discutidas durante a reunião, que já fazem parte das atividades da Defesa Civil de Resende, como o monitoramento climático, a divulgação de boletins meteorológicos, a capacitação da equipe, a disponibilização de recursos para emergências e a realização de simulações práticas.