Publicado 30/12/2024 22:17

Resende - Por volta das 20h da última sexta-feira (27), uma equipe da 7ª Delegacia da PRF, enquanto realizava uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, avistou um veículo, conduzido por uma mulher, com outra mulher no banco traseiro acompanhada de duas crianças, sendo que uma delas estava ao colo da passageira. O veículo foi abordado na altura do km 302 da rodovia Presidente Dutra, em Resende (RJ).



Durante a abordagem, foi constatado que a condutora era mãe das duas crianças e a outra mulher se identificava como babá. No entanto, ambas apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem.

Enquanto os agentes realizavam a abordagem, uma menina de 11 anos aproximou-se, chamando pelo nome da condutora, e relatou que havia sido abandonada pelo pai em outro veículo, que estava estacionado mais atrás e cujo condutor havia desaparecido. A condutora declarou ser madrasta da menina e afirmou estar casada com o pai dela.



Indagadas sobre o outro veículo mencionado, foi informado que se tratava de um Toyota/Hilux, que foi localizado estacionado próximo ao local da abordagem inicial. Ambos os veículos foram inspecionados, mas nada ilícito foi encontrado. Contudo, o Toyota/Hilux foi recolhido ao pátio por estar com o licenciamento vencido.



Como a madrasta não conseguiu comprovar parentesco com a menina de 11 anos, que havia sido abandonada pelo pai, foi acionado o Conselho Tutelar de Resende para tomar as providências necessárias. A equipe da PRF lavrou um Boletim de Ocorrência Policial (BOP), registrando todos os detalhes do caso nos sistemas da corporação.