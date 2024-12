Publicado 26/12/2024 21:06

Resende - Uma motocicleta foi apreendida com dois jovens de 19 anos, na manhã desta terça-feira (24), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Avenida Professor Darcy Ribeiro, no bairro Morada da Colina.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento para coibir a prática de aglomerações conhecidas como "rolezinho".

Os agentes se deslocaram ao local indicado para verificar uma denúncia de que várias pessoas estariam participando dessa atividade, com suspeita de que alguns estivessem armados.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os envolvidos tentaram fugir, mas houve uma colisão entre eles, resultando na queda de um casal.

Imediatamente, a equipe abordou os envolvidos e constatou que havia uma motocicleta sem a placa. O casal foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

Após a alta, foram conduzidos à 89ª DP, onde o homem foi autuado por adulteração do sinal identificador do veículo, conforme o artigo 311 do Código Penal. Em seguida, ambos foram liberados e a motocicleta foi apreendida pela delegacia.