Guarda Civil de Resende - Foto: Divulgação

Guarda Civil de ResendeFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 20:59

Resende - Durante os últimos oito anos, a Guarda Civil Municipal de Resende passou por significativas melhorias estruturais e operacionais. Nesse período, houve aumento do efetivo, com a convocação de todos os aprovados no concurso de 2016, incluindo excedentes.

Embora inicialmente estivessem previstas 60 vagas, foram chamados 100 novos agentes, um reforço considerável para a corporação. Além disso, os guardas receberam coletes balísticos e participaram de cursos de capacitação em áreas como trânsito, ronda escolar e Lei Maria da Penha. Também foram entregues 13 novos veículos e materiais esportivos, e criadas equipes especializadas, como a GM TEAM e a de Jiu-Jitsu.



Um marco importante ocorreu em 2024, quando foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Federal, permitindo o porte de armas pelos agentes da Guarda Municipal. Durante a gestão, a Guarda também ganhou duas novas bases operacionais, localizadas em Engenheiro Passos e na Área de Exposições.



No âmbito da proteção às mulheres, Resende implementou o decreto regulamentando a Lei Maria da Penha. Essa ação conta com uma viatura exclusiva e uma equipe dedicada do grupamento Maria da Penha, fortalecendo o combate à violência doméstica.



A administração municipal também consolidou parcerias com as polícias Civil e Militar para revitalização de unidades como o posto da Polícia Militar da Vicentina, o 37° Batalhão da Polícia Militar e a 89ª Delegacia de Polícia. Essas reformas contaram com a mão de obra de apenados em regime semiaberto da Casa de Custódia de Bulhões, por meio de um acordo firmado entre a Prefeitura e a Fundação Santa Cabrini, ligada ao Governo do Estado.



Pensando na ampliação da segurança pública, em 2024, a Prefeitura iniciou as obras da nova Central de Videomonitoramento no bairro Morada da Colina. Para otimizar o serviço, serão contratadas 500 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, estrategicamente instaladas em pontos críticos da cidade. Esse investimento é parte de uma estratégia mais ampla para reforçar a segurança no município.



Além disso, Resende deu início ao Programa Segurança Presente, em parceria com o Governo do Estado. Esse programa traz patrulhamento realizado por policiais a pé, em viaturas e em motos, oferecendo mais segurança e presença constante nos bairros.



O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou o compromisso da gestão com a segurança pública, ressaltando que, embora seja uma responsabilidade do Estado, cabe ao município tomar medidas que garantam a tranquilidade da população. "Sabemos que enfrentamos desafios nos últimos anos, mas com importantes parcerias com as polícias Civil e Militar, avançamos no combate ao crime. Essas ações integram um conjunto de iniciativas que incluem novas viaturas e investimentos em tecnologia, reforçando nosso compromisso com o direito de ir e vir dos cidadãos," afirmou o prefeito.