Máquina realizando limpeza do Rio Sesmaria, em Resende (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Resende

Publicado 27/12/2024 20:53

Resende - Começou, nesta quinta-feira (26), a operação em Resende (RJ) para fazer a limpeza do Rio Sesmaria, que desemboca no rio Paraíba do Sul. O trabalho está sendo realizado por meio de uma retroescavadeira anfíbia, enviada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade.



Essa iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o deputado estadual e prefeito eleito, Tande Vieira, e os governos estadual e federal. Tande destacou o apoio recebido para a realização do projeto, agradecendo ao governador Cláudio Castro, ao secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, ao presidente do INEA, Renato Jordão, e a outros representantes do INEA, como Raul e Mauro Valverde.

Ele também mencionou o apoio de Carlos Augusto Santos, superintendente do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, e de André Ceciliano, que contribuiu para agilizar a liberação da licença de intervenção pela SPU (Superintendência do Patrimônio da União). O prefeito Diogo Balieiro também foi reconhecido pela colaboração.



Após a conclusão do trabalho na foz do Rio Sesmarias, a retroescavadeira será destinada ao programa Limpa Rio, com serviços previstos para a região de Morada da Barra. Tande Vieira celebrou os resultados alcançados, ressaltando a importância da parceria com os governos estadual e federal para o desenvolvimento de Resende. "Seguiremos trabalhando para que nossa cidade continue avançando. É uma satisfação ver o impacto positivo dessa união de esforços," concluiu o prefeito eleito.