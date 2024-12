Publicado 27/12/2024 21:05

Resende - A Prefeitura de Resende divulgou um balanço, nesta quinta-feira (26), sobre as iniciativas do esporte na cidade. O governo municipal apostou fortemente na criação de Centros Esportivos, estruturados para oferecer diversas modalidades e atividades físicas em um ambiente organizado, com infraestrutura adequada e suporte de profissionais qualificados.

Essas iniciativas foram direcionadas a todas as idades, desde crianças até idosos, reconhecendo o esporte como um elemento essencial para promover saúde e qualidade de vida. Modalidades como jiu-jitsu, judô, ballet, pilates, yoga, treinamento funcional, zumba, jazz, futsal, futebol e muitas outras passaram a ser disponibilizadas gratuitamente com alta qualidade. Esses centros, construídos do zero, estão localizados no Centro, Paraíso, São Caetano, Jardim Aliança e Engenheiro Passos.



Além de ampliar o acesso ao esporte, a gestão municipal promoveu grandes eventos que incentivaram o espírito esportivo e a competição saudável entre os participantes. Praticantes de ciclismo, corrida e caminhada receberam um incentivo especial com a concessão de passe livre ao Parque Nacional do Itatiaia, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a administração do parque. Eventos em montanhas da região também atraíram entusiastas e fortaleceram a conexão com a natureza.



A administração foi inovadora ao incentivar práticas esportivas em ascensão, como o “X1” — um duelo de futebol entre dois oponentes — e o “Basquete 3x3”, uma versão do basquete tradicional que tem ganhado popularidade global. Modalidades clássicas, como o judô, também receberam investimentos significativos. Por meio de parcerias estratégicas, o município formou atletas promissores, com destaque para Ana Gabrielle de Sousa Soares, aluna da Escola Municipal Noel de Carvalho, que alcançou conquistas nacionais e internacionais, incluindo medalhas em competições pan-americanas.



O prefeito Diogo Balieiro Diniz enfatizou o cuidado especial que a administração dedicou ao esporte e às atividades físicas para todas as idades, ressaltando a importância de incentivar a prática esportiva desde cedo, enquanto proporciona mais vitalidade para a população da melhor idade. "O esporte se tornou uma ferramenta de transformação em Resende. Crianças estão crescendo com acesso a diversas modalidades, descobrindo talentos e se tornando potências esportivas. Já os idosos encontram atividades que trazem mais longevidade e bem-estar. Os Centros Esportivos são a realização de um sonho coletivo, e trabalhamos para garantir que todos, sem exceção, tivessem a oportunidade de participar," afirmou o prefeito.



No que diz respeito ao lazer, a gestão revitalizou e construiu diversos espaços para as famílias, como as praças da Caixa D’Água, Dona Filó e São Caetano. Entre os maiores destaques estão o Parque Zumbi e o Ecoparque. Inaugurado recentemente, o Ecoparque já é considerado o maior parque urbano do sul fluminense, atraindo grande público e se consolidando como um dos locais mais visitados da cidade.



Com foco na inclusão e acessibilidade, a Prefeitura adaptou vários pontos da cidade, incluindo a instalação de balanços para cadeirantes, rampas de acesso e outras melhorias que democratizam o uso dos espaços públicos. Essas mudanças tornaram Resende um município mais acolhedor e acessível para todos os seus moradores.