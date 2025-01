Publicado 31/12/2024 19:26

Resende - Um intenso temporal atingiu a região de Visconde de Mauá, em Resende (RJ), e Maromba, em Itatiaia (RJ), na madrugada de domingo (29). Segundo a Defesa Civil de Resende, o volume de chuva superou as expectativas. Em apenas duas horas, foram registrados 30 milímetros de chuva na cidade, enquanto em Visconde de Mauá o acumulado chegou a 40 milímetros.

Na localidade de Maromba, em Itatiaia, o total de chuva entre domingo e segunda-feira alcançou 86 milímetros. Os deslizamentos bloquearam a RJ-151, entre Campo Alegre e Rio Preto, e os alagamentos atingiram Capelinha, Serrinha do Alambari e Penedo.



De acordo com a Defesa Civil, em um período de seis horas o acumulado chegou a 82,4 milímetros, provocando graves impactos. Estamos trabalhando junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para liberar as estradas. Máquinas da Prefeitura estão operando em dois pontos críticos, um em Campo Alegre e outro no Rio Preto”, explicou. O DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que as equipes de desobstrução já atuaram na RJ-151, que foi liberada na tarde de segunda-feira, dia 30.



Em Itatiaia, a chuva também trouxe transtornos. No Vale do Pavão, região de Maromba, uma barreira caiu, derrubando galhos sobre a rede elétrica. A concessionária de energia foi acionada pela Defesa Civil para os reparos. Além disso, na estrada de acesso ao Parque Nacional, pedras e barreiras bloquearam o caminho, e o DNIT foi acionado para os serviços de manutenção.