Publicado 30/12/2024 23:05

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende divulgou um balanço com os feitos na área de infraestrutura na cidade. Um exemplo foi a revitalização da Avenida Jefferson Geraldo Bruno, no bairro Jardim do Sol, que recebeu uma nova rede de drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação em LED, calçadas acessíveis e redutores de velocidade.

O bairro São Caetano também foi beneficiado com melhorias, incluindo pavimentação, instalação de rede de drenagem, colocação de meio-fio na Travessa Anna Rosa da Silva, além de iluminação em LED na via de acesso ao bairro e ações da Operação Tapa-Buraco, com aplicação de 17 toneladas de asfalto.



Outro marco da gestão foi a pavimentação da Estrada Surubi-Bulhões, com 8 km revitalizados, utilizando quase 8 mil toneladas de asfalto, além de melhorias como calçamento e luminárias de LED. O viaduto da Fazenda da Barra III foi duplicado, atendendo uma demanda antiga dos moradores, e os Trechos 1 e 2 da Estrada Resende-Riachuelo receberam drenagem, pavimentação e duplicação. Em 2024, foi concluída a Quarta Ponte, conectando a Fazenda da Barra III a Bulhões, simbolizando um grande avanço na mobilidade local.



Mais de 40 km de rede de drenagem foram instalados desde 2017, mitigando problemas de alagamentos em vários bairros, como Manejo, Morada da Colina, Vila Julieta, Ipiranga, Engenheiro Passos e Liberdade. Na região do Paraíso, um novo terminal de autocarros foi construído, acompanhado de rede de drenagem e pavimentação na Rua Dr. João Cabral Flexa. Ao todo, mais de 68 km de ruas foram asfaltadas ou recapadas, garantindo melhores condições de tráfego e maior segurança aos motoristas.



Áreas mais distantes do centro urbano, como a Serrinha do Alambari, também foram contempladas. Melhorias incluem a revitalização do Pórtico, da Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira, da quadra poliesportiva e a construção do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Além disso, segue em andamento a pavimentação com intertravados na estrada que conecta o portal à praça central da Serrinha.



Espaços públicos históricos também foram revitalizados, como a Capela Mortuária do Alto dos Passos, que passou por sua primeira grande reforma desde os anos 80. Melhorias incluíram reparos na estrutura elétrica, substituição de pisos, consertos no telhado e readequação dos espaços interno e externo.



Outro marco foi a modernização do Aeroporto Municipal de Resende, cujas obras foram concluídas em dezembro de 2024. A revitalização incluiu recapeamento asfáltico, nova pintura e remarcação da pista, melhorias na área administrativa, iluminação para balizamento noturno e instalação de uma estação meteorológica. Estas intervenções ampliaram a capacidade operacional do aeroporto, permitindo a retomada de voos comerciais e noturnos, além de voos executivos.



No setor de saneamento, a cidade alcançou 89,80% de esgoto tratado com a construção de novas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), como a ETE da AMAN, inaugurada em 2017; a ETE de Engenheiro Passos, em 2018; e a ETE Ipiranga, em 2024, que é a primeira da cidade a contar com sistema de reaproveitamento de água.



A iluminação pública também recebeu atenção especial. Desde 2018, mais de 95% dos postes nas áreas urbanas e rurais foram equipados com lâmpadas LED, resultando em economia de energia, menor impacto ambiental e ampliação da cobertura para áreas que antes não dispunham de iluminação.



No que diz respeito à frota municipal, mais de 200 veículos foram adquiridos nos últimos oito anos, incluindo ambulâncias, autocarros escolares, caminhonetes e outros veículos essenciais. Em 2023, Resende também ganhou uma nova empresa de transporte público, a Princesinha do Vale, que trouxe uma frota 100% nova, com menor emissão de poluentes e um aplicativo para monitoramento de horários.



O ano de 2024 marcou o início de grandes projetos, como a pedestrianização da Beira Rio, com extensão de ciclovias, calçadas e construção de decks, além da construção do novo Condomínio Industrial de Resende, que irá abrigar entre 10 e 40 empresas. Outro projeto em andamento é a nova base do SAMU em Visconde de Mauá, planejada para otimizar os atendimentos médicos na região.



Esses avanços refletem o compromisso da gestão em proporcionar melhores condições de vida à população, promovendo segurança, conforto e desenvolvimento sustentável para Resende e toda a região.