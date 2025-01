Resende

Prefeitura de Resende divulga balanço do governo na área de infraestrutura

Resende foi contemplada com obras de infraestrutura como a Estrada Resende-Riachuelo, Estrada Surubi Bulhões, a pavimentação no Jardim do Sol e São Caetano, Quarta Ponte e duplicação do viaduto da Fazenda da Barra III.