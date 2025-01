Publicado 02/01/2025 23:09

Resende - Na manhã de 1º de janeiro de 2025, por volta das 11h50, a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de depredação na agência da Caixa Econômica, localizada na Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, no bairro Jardim Jalisco, em Resende (RJ).

Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito, um homem de 28 anos, dentro da agência. Ele estava quebrando o monitor de um caixa eletrônico com um objeto de propaganda do próprio banco. O homem estava visivelmente alterado, com forte cheiro de bebida alcoólica e sinais de uso de drogas.

A PM conduziu o autor até a delegacia de Resende, onde foi registrado o crime. Após perícia no local, o homem foi autuado por dano, conforme o artigo 163, inciso III, do Código Penal. Ele permaneceu preso em flagrante, com fiança fixada em R$ 5.000,00.