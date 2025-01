Publicado 02/01/2025 23:21

Resende - Na tarde de 1º de janeiro de 2025, por volta das 17h30, durante patrulhamento no bairro Paraíso, em Resende (RJ), a Polícia Militar encontrou um carro abandonado na Rua Nossa Senhora do Rosário. O veículo estava com o vidro do motorista quebrado. Moradores informaram que o carro estava ali há mais de 10 dias.

Ao verificar o veículo, a PM notou sinais de adulteração, como numeração do motor divergente, que correspondia a um carro furtado em Volta Redonda, registrado em março de 2024. Além disso, o para-brisa tinha um disparo de arma de fogo, disfarçado por um adesivo preto.

Os agentes informaram a 89ª Delegacia de Polícia, que orientou a remoção do veículo sem a necessidade de perícia no local. O carro foi levado para a delegacia e registrado como produto de furto, permanecendo apreendido para análise posterior.