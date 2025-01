Davi do Esporte (à esquerda) e Tande Vieira (à direita) - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 06/01/2025 20:40

Resende - Em solenidade realizada na noite de quarta-feira, 1º de janeiro, Tande Vieira (PP) foi empossado como prefeito e Davi do Esporte (União Brasil) como vice-prefeito de Resende. A cerimônia aconteceu no Teatro da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), onde também foram empossados os 17 vereadores eleitos para a Câmara Municipal.

O evento contou com a presença de autoridades como o juiz da 1ª Vara Cível de Resende, Marvel Ramos Rodrigues Moreira; a juíza da 1ª Vara Criminal de Resende, Ludmilla Vanessa Lins da Silva; o juiz da 4ª Vara Cível de Barra Mansa, Antônio Augusto Gonçalves Balieiro Diniz; o ex-prefeito Diogo Balieiro Diniz (PL), e o prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio Resende de Paiva, além de representantes da sociedade civil.

Tande e Davi foram eleitos com 64,02% dos votos válidos, somando 44.947 sufrágios. Visivelmente emocionado, Tande agradeceu o apoio da população e falou sobre seus planos para os próximos quatro anos à frente do Executivo municipal.

"O maior desafio é manter a qualidade dos serviços públicos, especialmente nas áreas de Saúde e Educação, e avançar em setores como Segurança Pública, que é um desafio para qualquer cidade de porte médio, e a mobilidade urbana. Queremos realizar os sonhos da população e continuar fazendo Resende crescer e se desenvolver, para que a cidade se torne um dos melhores lugares do país para viver, trabalhar e criar os filhos", afirmou.

Após a cerimônia no Teatro da Aman, o novo prefeito e vice-prefeito seguiram para o Pátio Administrativo da Prefeitura, onde o ex-prefeito Diogo Balieiro Diniz fez a entrega das chaves do gabinete a Tande e Davi, formalizando a transmissão de cargo com a assinatura da ata correspondente.