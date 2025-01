Publicado 06/01/2025 21:11

Resende - O trecho da RJ-151, que liga a localidade de Campo Alegre a Rio Preto, será interditado entre esta segunda (6) e quinta-feira (10). A interdição vai acontecer das 9h às 14h para que aconteça o trabalho de desobstrução da estrada.

O deslizamento atingiu o trecho após a forte chuva do último domingo (29), na região de Visconde de Mauá. De acordo com a Defesa Civil de Resende foram 84 milímetros de chuva em um período de 24h. Com a queda da barreira, moradores e motoristas, que precisavam passar pela rodovia, ficaram sem alternativa.

Para minimizar os impactos e limpar a estrada, o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, em parceira com a Prefeitura de Resende, iniciaram os trabalhos nesta segunda-feira (6). No entanto, para que tudo fosse feito, foi preciso interditar a estrada no período entre 9h às 14h.

Segundo a prefeitura, a interdição segue até quinta-feira (10), mas pode ser prorrogada conforme a necessidade de reparação da rodovia.