Publicado 06/01/2025 20:50

Resende - Um homem foi preso com uma grande quantia em dinheiro no final da tarde deste domingo (5), em Resende (RJ). O caso aconteceu por volta de 16h30, durante patrulhamento na Avenida Perimetral Norte.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição do 37º BPM avistou um indivíduo em atitude suspeita no endereço. Após abordagem e revista pessoal, foram encontrados com o suspeito R$ 11.140,00 em espécie, que ele afirmou ser proveniente da venda de uma motocicleta.

Ao verificarem os antecedentes do indivíduo, a guarnição descobriu que contra o homem, de 30 anos, havia um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas.

O mandado foi confirmado na 89ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi encaminhado. O caso segue em andamento e a ocorrência está registrada sob averiguação.